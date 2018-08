Incêndio atinge casas em Paraisópolis

Um incêndio atingiu a região de Paraisópólis, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, às 21h30, as chamas já estavam controladas.



Ainda não se sabe as causas do incêndio ou se o fogo fez vítimas. Foram enviadas 13 viaturas ao local.