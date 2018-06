Incêndio atinge casa na Zona Sul de São Paulo

Um incêndio atingiu uma casa no bairro da Saúde, na Zona Sul, na madrugada desta quinta-feira (21). Os carros ficaram destruídos pelo fogo, e dois idosos que moram no imóvel inalaram fumaça e precisaram ser levados para o hospital.O fogo, na rua Divinópolis, foi controlado por volta das 6h. Para resgatar as vítimas, os bombeiros usaram uma entrada pela casa do vizinho. Os moradores dormiam no momento do incêndio.Foi um motorista que passava pela rua que buzinou para chamar a atenção da vizinha para as chamas, e os vizinhos chamaram os bombeiros.