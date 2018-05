Incêndio abre debate sobre situação dos prédios no centro

Para Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, é necessário organização do poder público

A situação precária do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou ao pegar fogo no feriado do Dia do Trabalho, na última terça-feira (1), no centro de São Paulo, abriu discussão para a condição insalubre de grande parte dos prédios do centro da capital.



O local, que chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), estava desativado há pelo menos 10 anos. Atualmente, era uma ocupação com mais de 200 moradores do MLSM (Movimento de Luta Social por Moradia).



Segundo o Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, José Roberto Geraldine Junior, é preciso um trabalho integrado dos governos federal, estadual e municipal para adequar os prédios e garantir a segurança das pessoas.



"Havia ali a necessidade da construção de uma política que integrasse governo federal, municipal e os movimentos sociais, de modo a adequar o edifício para receber aquelas famílias, ou outro edifício nas proximidades que estivesse dotado de condições mínimas de moradia em termos de higiene, salubridade e de proteção e combate a incêndio. Não é a primeira vez que observamos no Brasil pessoas perderem a vida em razão de incêndios que acontecem por falta e descumprimento da legislação" diz Geraldine em entrevista ao Destak.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, disse ontem (2) que um acidente doméstico é a principal hipótese para a causa do incêndio que causou o desabamento do prédio. Porém, para o Corpo de Bombeiros, outras hipóteses são consideradas, como curto-circuito.



"Nós temos algumas reflexões: a primeira é rever a articulação das nossas políticas, buscar modos mais ágeis de adequar e receber a população que se encontra em risco. A segunda é rever como estamos tratando o nosso patrimônio. Tombar um edifício não quer dizer que a gente vai garantir e preservar a memória. É importante que a gente repense essas políticas e trate isso de uma forma integrada, e principalmente, que a gente permita que as pessoas ocupem um espaço com uma orientação profissional. Não é simples quando a gente faz uma instalação elétrica ou hidráulica. A estrutura a obertura, tudo isso coloca em risco a vida das pessoa", finaliza o arquiteto.



A prefeitura afirma que irá vistoriar 77 imóveis no centro ocupados por movimentos de moradia. "Vamos ter cinco equipes que farão isso a partir da próxima segunda feira (7). Defesa Civil, engenheiros, grupo de mediação de conflitos, chefes das secretarias de Direitos Humanos e Assistência Social. Queremos também a colaboração dos movimentos de moradia para fazermos um trabalho em conjunto" disse o prefeito Bruno Covas.