Imóveis do Largo do Paissandu são parcialmente liberados

Defesa Civil autorizou que moradores dos prédios vizinhos ao que desabou retirassem pertences

Os moradores de prédios vizinhos ao edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no dia 1° de maio, no Largo Paissandu, no centro de São Paulo, receberam nesta terça-feira (15) a autorização para entrarem nos locais e retirarem documentos, roupas e os objetos mais importantes.



A liberação parcial foi feita pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros em dois prédios. Porém, ainda não há previsão para que os imóveis voltem a ser abertos.



Os moradores se dividiram em grupos para entrar nos prédios e retirar seus pertences. Dos cinco imóveis afetados pelo desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, dois estão em situação crítica e um deles foi condenado.



A Prefeitura de São Paulo informou na segunda-feira (14) que os prédios interditados serão gradativamente liberados, após passarem por vistoria. Mas, ainda não há data para isso ocorrer.



Caso



Os prédios foram afetados após o edifício de 26 andares desabar ao pegar fogo devido ao um curto-circuito no quinto andar, na madrudaga do dia 1º de maio.



O imóvel, localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, pertencia ao Governo Federal, e estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.