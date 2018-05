Idoso é preso com 2 kg de cocaína

Passageiros de 72 anos tentava embarcar com a droga para a África

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (23), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um idoso tentando embarcar com 2 kg de cocaína para a África.



O homem de 72 anos, nacional do Quênia, tentava embarcar em um voo com destino a Mali, na África. A droga estava oculta em uma mala.



De acordo com a PF, ele não deu respostas convincentes aos policiais sobre os motivos de sua visita ao Brasil e, por este motivo, foi conduzido a uma sala reservada para passar por busca pessoal e revista de suas bagagens.



"Dentro de um fundo falso encontrado dentro de uma mochila, que estava em sua mala, havia um pacote contendo 2 kg de cocaína", disse em nota.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.