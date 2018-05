Hospitais de SP entram na Justiça contra greve de caminhoneiros

Estabelecimentos querem garantir o abastecimento de oxigênio e remédios

A Fehoesp e o Sindhosp– federação e sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo –entraram com uma ação ordinária com pedido de liminar na Justiça Federal contra a greve dos caminhoneiros. O objetivo é garantir o abastecimento de oxigênio e remédios.



"Queremos garantir que a União faça cumprir a liminar que certamente obteremos e que as lideranças sejam também notificadas para cumprimento imediato sob risco de multas diárias", informa o presidente da Fehoesp, Yussif Ali Mere Jr.



Segundo levantamento das entidades, no Hospital Samaritano de Sorocaba todos os atendimentos eletivos foram cancelados, mantendo-se apenas atendimento de emergência.



No Hospital Santo Antônio, de Votorantim, as cirurgias eletivas de segunda-feira (21) foram canceladas. Já o Grupo Policlin, em São José dos Campos, cancelou três cirurgias nesta semana devido a atraso na entrega do material.



Na região de São José dos Campos, por exemplo, o abastecimento de oxigênio foi realizado na terça-feira (22) desta semana e os estoques dos tanques ainda possuem 70% de oxigênio. Na região de São José do Rio Preto, os estoques duram até o fim de semana, com exceção do Hospital do Coração, que poderá cancelar cirurgias por falta de oxigênio.



Em São Paulo, o Hospital Premier, de cuidados paliativos, possui oxigênio somente até terça-feira (29).



A federação informa ainda que o Hemomed Instituto de Oncologia e Hematologia, clínica privada de atendimento ambulatorial de câncer com 10 mil usuários por mês, está tendo grandes dificuldades na entrega de medicamentos quimioterápicos para hospitais e para suas outras clínicas, que ficam no ABC, Guarulhos e Osasco.



Em Santos, a empresa de home care Saúde Care está com falta de medicamentos e não consegue entregar os remédios nas residências dos pacientes por falta de combustível.



*Com Valor.com