Homem pula de prédio após apartamento pegar fogo

Sete pessoas foram socorridas no local por inalação de fumaça

Um homem pulou de um apartamento na rua Oscar Cintra Gordinho, na Sé, centro de São Paulo, após o local pegar fogo na tarde deste domingo (10).



Segundo os Bombeiros, a vítima sofreu traumanismo craniano e fratura na clavícula. Ele foi internado na Santa Casa.



Outras sete pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelo Posto de Atendimento e liberadas no local.



Cerca de 16 viaturas foram enviadas para apoio no local. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.