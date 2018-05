Homem morre em desabamento na zona sul

Vítima estava trabalhando em obra e foi soterrado pelos escombros

Um homem morreu soterrado após o desabamento de um barranco na tarde desta quarta-feira (17). O acidente ocorreu na avenida Engenheiro George Corbisier, na altura do número 1197, no Jabaquara, zona sul de São Paulo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas e um helicóptero foram encaminhadas para atendimento da ocorrência. O desabamento ocorreu em uma obra e a vítima trabalhava no local no momento do acidente.



A Defesa Civil foi chamada no local para realizar as ações de contenção.