Homem ameaça loja com faca no Shopping Pátio Paulista

O acidente aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (26), mas todas as lojas já foram evacuadas

No começo da tarde desta quinta-feira (26) um homem invadiu uma loja no Pátio Paulista, armado de uma faca. A loja foi evacuada e o homem não manteve reféns.



O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) já está no local e avalia a situação. As informações são da assessoria de imprensa do Shopping.



Em breve mais informações.