Homem é preso por não devolver carro alugado

Motorista também tentou subornar policiais para que o liberasse

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (4), na região da avenida Paulista, no centro da Capital, por não devolver um carro alugado e tentar subornar os agentes de segurança.



Os policiais militares pararam o carro Hyundai HB20 azul, com placas de Belo Horizonte (MG), e observaram que ele estava irregular. De acordo com levantamento, o veículo estava com queixa de apropriação indébita, isso porque, ele havia sido alugado há dois anos e não foi devolvido.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o motorista alegou que a esposa havia retirado o HB20, mas ele estava tentando regularizar a situação junto à locadora. Porém, para não ser conduzido à delegacia, o homem tentou oferecer dinheiro aos patrulheiros para que "fingissem que nada tinha acontecido".



"O indiciado foi preso em flagrante por corrupção ativa e irá responder, ainda, pela apropriação. O carro foi apreendido e será devolvido. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins)", informou a secretaria.