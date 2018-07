Homem é morto a tiros de fuzil na zona leste

Um homem morreu após ser atingido por mais de 70 tiros de fuzil dentro de um carro blindado, no bairro Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira (24).Cláudio Roberto Ferreira, conhecido como Galo, era procurado pela justiça e tinha sido condenado a 65 anos de prisão por roubo a banco, em 2008 na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.O carro dele estava estacionado na rua Coelho Lisboa, por volta das 23h, quando dois carros estacionaram ao seu lado, homens desceram com fuzis nas mãos e dispararam. Galo era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).