Homem é assassinado em prédio da Assistência Social na Sé

Causa do crime ainda é investigada por policiais civis

Um funcionário da Supervisão de Assistência Social na Sé, no centro de São Paulo, foi assassinado no estacionamento do prédio na manhã desta quarta-feira (11).



Wilson Silva Teles, de 41 anos, era supervisor dos motoristas do local e era contratado por uma empresa terceirizada pela Prefeitura de São paulo.



De acordo com policiais, um homem vestido com uniforme de gari entrou no espaço e disparou quatro tiros em direção ao funcionário depois fugiu. Ninguém mais ficou ferido.



A causa do crime ainda é apurada pelo 2º Distrito Policial (DP), no Bom Retiro, delegacia responsável pela investigação.



Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que lamenta a morte de Teles e que a ocorrência está sendo apurada pela Polícia Civil. "Os serviços para atendimento ao público ficaram temporariamente suspensos".