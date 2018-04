Homem ateia fogo na mulher e em si mesmo na zona norte

12h34 Incêndio em Residência, rua Nicia Coutinho Patrício, 684 – Brasilândia, 5 viaturas e o helicóptero Águia, fogo extinto por populares antes da chegada do CB, 2 vítimas, queimaduras 1 e 2º grau, sendo atendidas, aguardando mais informações #193I. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 12 de abril de 2018



A mulher foi levada até o Hospital das Clínicas. Não há informações sobre a localização do homem.

Um homem ateou fogo na mulher e depois em si mesmo em uma casa no bairro Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira.Segundo os Bombeiros, a casa acabou pegando fogo e os vizinhos ajudaram a apagar antes da equipe chegar. O homem de 33 anos foi socorrido pelo SAMU e teve 85% do corpo queimado. Já a mulher, da mesma idade, foi socorrida pelo SOS Águia da PM e teve 80% do corpo queimado.