Helicóptero que transportava noiva cai e deixa três feridos

Tivemos uma ocorrência de queda de helicóptero seguido de incêndio pela R Viena, 300 – Vista Alegre / Vinhedo, 4 vtrs do 7º e 19º Grupamento de Bombeiros atenderam. Fogo extinto pelo CB, pelo local estavam tripulando: uma noiva ( sem ferimentos ), piloto com escoriações, pic.twitter.com/rA7mSUpr5w — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 5 de maio de 2018

Um helicóptero que transportava uma noiva até o casamento caiu no fim da tarde deste sábado (5), em Vinhedo, na região dos Altos do Morumbi. A mulher saiu ilesa do acidente e três pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.Após o helicóptero rodopiar no ar e cair, os ocupantes conseguiram deixar a aeronave, que pegou fogo logo em seguida. Os bombeiros conseguiram conter o fogo. Os feridos foram socorridos pela ambulância da prefeitura e levados para a Santa Casa de Vinhedo.