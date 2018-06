Häagen-Dazs fecha lojas próprias no Brasil

Marca premium de sorvetes tinha oito estabelecimentos em São Paulo, Rio e Brasília

A marca premium de sorvetes Häagen-Dazs não terá mais lojas próprias no Brasil. A americana General Mills, dona da marca, informou nesta segunda-feira (11) que fechou as oito sorveterias de sua marca em São Paulo, Rio e Brasília.



Segundo a empresa, o encerramento dos pontos próprios de varejo teve por objetivo melhorar as operações e acelerar seu crescimento no país.



Na categoria de sorvetes premium, a Häagen-Dazs concorre com marcas como Bacio de Latte e Diletto.



Os sorvetes Häagen-Dazs continuarão sendo vendidos no mercado brasileiro em supermercados e outros pontos de varejo. "A partir de agora irá focar seus investimentos na distribuição dos sorvetes por meio dos canais de varejo e foodservice", disse a General Mills em comunicado, enfatizando que a decisão de não mais ter sorveterias próprias "é local".