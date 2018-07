Grupo invade loja em Pinheiros e revira objetos

Polícia acredita que criminosos queriam furtar celulares

Um grupo de criminosos invadiu uma loja da rede Casas Bahia localizada na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (25).



Segundo a polícia, os bandidos arrombaram a porta a procura de smartphones normalmente expostos nas prateleiras. Ao perceber que os funcionários recolhiam os celulares antes do fechamento, eles quebraram outros produtos do estabelecimento.



Ninguém foi preso e ainda não foi confirmado se algo foi furtado. A SSP afirma que "é importante que o caso seja registrado para que a polícia investigue os fatos e identifique os autores".



Em nota, a Casas Bahia comfirma o arrombamento e diz que a polícia foi imediatamente acionada. "A empresa está colaborando com os órgãos competendes e a unidade funciona normalmente", completa.