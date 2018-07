Grupo faz vaquinha para ajudar sírio vítima de golpe em São Paulo

"Os sócios foram enganados pelo antigo ocupante do imóvel, que residia lá e mantinha um brechó de roupas há pelo menos 3 anos. O ocupante acabou alugando o espaço para Jadallah, que, ingenuamente, aceitou sem saber que era do município. Afinal, eles fizeram um contrato, assinado no cartório e com firma reconhecida; nunca poderiam imaginar que eram vítimas de estelionato com um bem público", afirma na pagina da vaquinha a advogada Marina Tambelli, organizadora do projeto.

Um grupo organiza uma vaquinha virtual para ajudar o refugiado sírio Jadallah, vítima de um golpe na última semana. No Brasil há quatro anos, o imigrante juntou dinheiro para abrir um comércio na Liberdade.Só após alugar e reformar o local, descobriu que havia sido vítima de estelionato pois o imóvel pertence a prefeitura. Na última segunda-feira (16), a GCM arrombou o local, apreendeu os objetos e lacrou o espaço. Um vídeo que viralizou na web mostra Jadallah sendo agredido ao tentar convencer a equipe de que era inocente.A vaquinha virtual tem o objetivo de arrecadar R$ 15 mil para Jadalla e sua família. Até o momento, já foram adquiridos mais de R$ 7 mil. É possível colaborar através do link