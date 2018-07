Grupo aplica golpe na internet usando nome do Poupatempo

A orientação do Governo Estadual é para que as vítimas registrem Boletim de Ocorrência.



O portal oficial do Poupatempo para informações e agendamento é o www.poupatempo.sp.gov.br.

Um golpe aplicado na internet está induzindo as pessoas a pagar taxas inexistentes em troca de serviços do Poupatempo.Um site falso, semelhante ao do programa estatual, foi criado. Quando o usuário tenta agendar um serviço é direcionado a uma página de cobrança. Entretanto, o agendamento é grátis, pessoal e intransferível."O Poupatempo informa que está tomando providências jurídicas contra um site que utiliza indevidamente a marca do Programa Poupatempo para dar golpe financeiro pela internet", informou em nota.