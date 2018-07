Grêmios estudantis receberão verba a partir de agosto

Os grêmios são responsáveis pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania nas unidades de ensino. As agremiações atuam juntamente com os diretores e coordenadores pedagógicos e a utilização dos recursos deve ser aprovada pela comunidade escolar.



O Núcleo de Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos estima que 29% dos grupos têm como foco organizar atividades esportivas. Outros 27% se dedicam na promoção de eventos culturais e o entretenimento é responsável pela atenção de 12% dos grêmios.

Os grêmios estudantis das escolas públicas do Estado de São Paulo terão direito a receber R$ 5 mil por ano. A verba será liberada a partir do segundo semestre deste ano.De acordo com o último balanço do Governo de São Paulo, mais de 4,7 mil unidades de ensino estaduais contam com grêmios atuantes. O número representa 95% do total de escolas. O projeto, chamado de Orçamento Participativo Jovem, disponibilizará R$ 27 milhões em 2018.A administração informou em nota que os grupos de liderança de estudantes "decidirão de maneira democrática como, quando e em qual área o repasse deve ser investido".