Grande São Paulo completa 100 dias sem chuva

Cantareira opera com 40,4% da capacidade máxima

As cidades da Grande São Paulo completaram nesta quinta-feira (26) 100 dias sem registro significativo de chuva. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o último volume significativo registrado foi no dia 16 de abril com pouco mais de 10 milímetros.



Com a seca, o nível dos reservatórios tem caído a cada dia. O sistema Cantareira é o que está com a situação mais complicada. Ele é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 40% da Região Metropolitana de São Paulo e está com 40,4% da capacidade máxima.



Em relação aos demais, o Alto Tietê está com 53,3%; o Guarapiranga, registra 63,8%; o sistema Alto Cotia, está com 59,5%; o Rio Claro registra 67,7%. Já as represas que compõe o Rio Grande são as que apresentam melhores condições, com 74,6%.



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) conta com o sistema de transposição da água para evitar uma nova crise hídrica no estado.