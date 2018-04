Governo Alckmin tem reprovação de 22%, diz Datafolha

A aprovação do tucano caiu, na comparação com a pesquisa realizada pelo mesmo instituto em dezembro de 2017, quando o governo Alckmin tinha 34% de aprovação, 38% consideravam a gestão regular, 25% ruim ou péssimo, e 3% não souberam opinar.



Alckmin deixou o cargo de governador de São Paulo no último dia 6 de abril para ser pré-candidato do PSDB à Presidência da República. Em seu lugar assumiu o vice, Márcio França (PSB), que também participará na eleição deste ano, concorrendo ao cargo Executivo no Governo do Estado.

Uma pesquisa divulgada neste domingo (15) pelo jornal "Folha de S.Paulo" mostra que 22% dos paulistas reprovam o governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo. Para outros 40%, a gestão foi regular e 36% acharam ótima ou péssima. 2% não souberam opinar.O Instituto Datafolha ouviu 1.954 moradores de 68 cidades do Estado de São Paulo entre os dias 11 e 13 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.Entre os principais problemas apontados pelos paulistas estão a saúde e a violência, com 24%, cada. Na sequência, aparece a educação e o desemprego com 13%, cada e por último a corrupção, com avaliação negativa de 4% dos entrevistados.