Governador homenageia policial que reagiu a roubo na escola da filha

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), homenageou neste domingo (13) a policial militar Katia Sastre, que reagiu a um roubo ocorrido enquanto estava na porta da escola da filha.França levou flores à policial no 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, na zona leste da capital paulista. "Sua coragem e precisão salvaram mães e crianças, ontem na porta de uma escola", escreveu.O vídeo da ação da policial circulou nas redes sociais. As imagens mostram um homem se aproximando de um grupo de mães e crianças, e então sacando a arma. Após uma confusão inicial, Katia saca a pistola e dispara três tiros contra o homem, que cai na rua.Ela se aproxima, chuta a arma que estava em posse do homem para longe e o domina. O assaltante chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimentos e morreu.