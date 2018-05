Segundo Márcio França (PSB), não há mais expectativa de se encontrar mais restos mortais; trabalhos duraram 13 dias

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou neste domingo (13) o fim das buscas pelo Corpo de Bombeiros no local do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, ocorrido no dia 1º dester mês.



Os trabalhos completaram 13 dias. Segundo o governador, não há mais expectativa de se encontrar mais restos mortais. "O resto [dos corpos] não deve ter mais existência, deve ter sumido junto com toda a situação, porque é muito calor e o corpo desaparece praticamente, é comum nesse tipo de tragédia", disse.



França disse ainda que a prefeitura vai definiri o que será feito com os escombros. As buscas por quatro das vítimas também foram encerradas.



Neste sábado (12) foranm identificados os irmãos gêmeos Wendel e Werner, de 10 anos, cujos fragmentos ósseos haviam sido encontrados na última quarta-feira (9). A mãe deles, Selva Almeida da Silva, de 48 anos, ainda está desaparecida.



Com os gêmeos, já são quatro as pessoas identificadas vítimas do desabamento: Ricardo Oliveira Galvão, de 38 anos; e Francisco Lemos Dantas, de 56 anos.