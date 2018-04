O governador de São Paulo Márcio França (PSB) e o Prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB) se encontraram nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, onde gravaram um vídeo afirmando que as eleições de outubro não afetarão o dia a dia da administração pública.Este é o primeiro encontro dos políticos desde que assumiram os respectivos cargos, na última sexta-feira (6). No pleito do final do ano, eles estarão de lados opostos já que França disputará a cadeira de governador contra o aliado de Covas, João Doria (PSDB)."A questão eleitoral não vai contaminar o dia a dia da Prefeitura e do Estado nessa relação que é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população" disse Covas. Já França reiterou o compromisso do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo a serviço da população, "que é o mais importante para todos nós" disse.