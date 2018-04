Gestão Doria é reprovação por 47% dos paulistanos

O índice de reprovação do governo Doria aumentou, na comparação com a pesquisa anterior realizada em novembro de 2017 pelo instituto. Na ocasião, 39% avaliavam a gestão como péssima ou ruim, enquanto que para 29%, era ótimo ou bom.



Justificativa



Um dos motivos que pode justificar o aumento da rejeição foi a renúncia de Doria ao cargo de prefeito. Para 66% dos entrevistados, ele agiu mal e 28% foram favoráveis.



Entretanto, na comparação com seu antecessor Fernando Haddad (PT), o governo Doria recebeu melhor avaliação. O tucano obteve 18% de aprovação contra 17% do petista.

A gestão do ex-prefeito João Doria (PSDB) foi reprovada por 47% dos paulistanos. Levantamento realizado pelo Instituto Datafolha e divulgado nesta segunda-feira (16) pelo jornal "Folha de S.Paulo" mostra que 34% consideraram o governo regular e 18% avaliaram como ótimo ou bom.A pesquisa entrevistou 1.031 pessoas na capital entre os dias 11 e 13 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.O tucano deixou o cargo majoritário na cidade de São Paulo no último dia 6 de abril, para disputar a vaga de governador do estado. O vice Bruno Covas (PSDB) assumiu o cargo.