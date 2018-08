Fuvest divulga manual do candidato para vestibular de 2019

Inscrições serão abertas no dia 13 de agosto e seguem até 14 de setembro

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta quarta-feira (1º) a consulta ao manual do candidato para o vestibular de 2019. O documento contém todas as informações sobre o processo de seleção.



Para o próximo ano, a USP oferecerá 8.362 vagas para os cursos de graduação. Desse total, 40% estarão reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, e candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.



As inscrições começam no dia 13 de agosto e seguirão até 14 de setembro no site da Fuvest. O valor da taxa do processo seletivo foi definida em R$ 170 e deverá ser paga até 18 de setembro.



A USP disponibilizou a isenção do pagamento a candidatos de baixa renda. A adesão aconteceu até a última terça-feira (31). O resultado ainda não tem data para ser divulgado.



O vestibular acontece em duas etapas. A primeira está marcada para o dia 25 de novembro e a segunda acontecerá entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2019.



Clique aqui para acessar o manual da Fuvest 2019.