Funcionário da Fundação Casa é afastado por suspeita de estupro de menor

A Corregedoria geral da Fundação Casa investiga o estupro de uma interna de 16 anos por um funcionário da instituição. O caso teria acontecido no dia nove de maio, quando a jovem era encaminhada a uma consulta médica. De acordo com a investigação, o caso aconteceu dentro do carro que a levava ao hospital.O suspeito de cometer o crime tem 45 anos e ainda não passou por interrogatório. A polícia aguarda um laudo que pode comprovar se a jovem sofreu ou não o estupro. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente afirma ter mantido relações com o funcionários de forma "consensual" anteriormente.O caso aconteceu na unidade Chiquinha Gonzaga, localizada na Mooca, zona leste da capital.