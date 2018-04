Franceses são presos com 21 kg de cocaína no aeroporto

A Polícia Federal informou que os suspeitos serão conduzidos ao presídio estadual onde permanecerão à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Três franceses foram presos pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16) quando tentavam embarcar para Paris, na França, com 21 quilos de cocaína escondidos na bagagem.De acordo com a PF, os turistas, um homem e duas mulheres, foram abordados por aparentarem muito nervosismo e responderem de forma evasiva às perguntas dos policiais. "O trio foi conduzido à delegacia para passar por busca pessoal e revista das bagagens. Após a realização dos exames periciais foram localizados mais de 21 Kg de cocaína ocultos em fundos falsos nas malas dos três passageiros", informou.Horas depois, um passageiro, nacional da Síria, que pretendia viajar para Beirute, no Líbano, foi preso com nove quilos de cocaína prensados na forma de tijolos na mala que ele havia despachado.