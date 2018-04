França disputa governo após 20 anos de apoio ao PSDB

Mesmo com Doria no cenário, França acredita no apoio de Alckmin a sua candidatura ao Estado de São Paulo

Márcio França (PSB) concorre a vaga de governador de São Paulo pela primeira vez, após ter sido aliado partidário do PSDB por mais de 20 anos.



Apesar de não ser tucano, França ocupa cargos de confiança no ninho desde a década de 1990. Mesmo com o anúncio de que o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) vai disputar a vaga, França acredita no apoio do ex-governador à sua candidatura, que na cerimônia de troca de cargo elogiou o novo governador. "Márcio foi um companheiro leal e presente em todos os momentos importantes deste meu governo", afirmou Alckmin.



Quando fez coligação com Alckmin, para a disputa ao governo de São Paulo, já tinha a pretensão de ser o sucessor ao cargo. Aliados de França dizem que o presidenciável já declarou que terá dois palanques em São Paulo. Mas, para o atual governador, "ele já fez a escolha quando me convidou para ser vice-governador", declarou.



França é filiado ao PSB há 30 anos, tendo ocupado os cargos de presidente do PSB no Estado de São Paulo e secretário nacional do partido. Foi vereador em São Vicente por dois mandatos (1989-1996). Em 1997, foi eleito prefeito e no mandato seguinte reeleito.



Em 2007, iniciou o primeiro dos seus mandatos como deputado federal (2007 a 2014). Depois, foi convidado pelo governador Geraldo Alckmin a criar e assumir a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Posteriormente, foi escolhido como vice na chapa de reeleição.