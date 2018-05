Fóssil de 70 milhões de anos é encontrado em São Paulo

Pesquisadores da USP batizaram dente em homenagem a David Bowie

Brasilestes stardusti. Assim se chama o mais antigo mamífero conhecido já encontrado em terras brasileiras e anunciado na última quarta-feira (30) pela equipe do professor Max Langer, da USP (Universidade de São Paulo).



Brasilistes foi descrito a partir de um único fóssil: um dente pré-molar de 3,5 milímetros. "O dente de Brasilestes é pequeno e se encontra incompleto, pois lhe faltam as raízes", disse a paleontóloga Mariela Cordeiro de Castro, a primeira autora do trabalho que acaba de ser publicado na Royal Society Open Science.

Os cientistas afirmam que o animal viveu entre 87 milhões e 70 milhões de anos atrás no fim da era Mesozoica, onde hoje é o noroeste do Estado de São Paulo. Trata-se do único mamífero brasileiro que, sabe-se até o momento, conviveu com os dinossauros.



"Pequeno mas nem tanto. Apesar de só ter 3,5 milímetros, o dente do Brasilestes é três vezes maior do que quase todos os dentes conhecidos de mamíferos do Mesozoico. No tempo dos dinossauros, a maioria dos mamíferos tinha o tamanho de camundongos. Brasilestes era bem maior: do tamanho de um gambá", disse Castro.



O nome da nova espécie é uma homenagem ao músico inglês David Bowie, morto em janeiro de 2016, um mês após a descoberta do fóssil. Brasilestes stardusti faz alusão a Ziggy Stardust, personagem vindo do espaço que Bowie criou para o álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", de 1972.



À primeira vista, um mero dente de 3,5 milímetros – ainda por cima incompleto – pode parecer muito pouco para descrever uma nova espécie de mamífero. Não é. Segundo os pesquisadores, é comum se ver mamíferos extintos descritos com base no estudo de um único dente.

Por serem muito duros e resistentes, os dentes são os restos do esqueleto mamífero com maiores chances de preservação após a morte do animal. Com frequência, são os únicos a permanecer intactos por tempo suficiente para ter chance de fossilizar. Há muitos exemplos de espécies extintas de mamíferos, inclusive de ancestrais do ser humano, descritas com base em um único canino ou molar.