Fogo atinge favela da zona leste de São Paulo

Este é o terceiro caso de incêndio em comunidades somente no mês de julho

Um incêndio destruiu barros de uma favela no parque São Rafael, zona leste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.



O fogo teria começado por volta das 23h no local que é conhecido como Comunidade Promorar Rio Claro. Mais de 10 viaturas e 40 bombeiros atuaram para extinguir as chamas.



A perícia ainda vai investigar as causas do incidente.



Esse é o terceiro caso de incêndio em favelas registrado na cidade de São Paulo apenas neste mês e causaram a morte de quatro pessoas.



No dia 1º de julho cerca de 180 pessoas ficaram desalojadas após o fogo atingir mais de 60 barracos de uma comunidade localizada na rua Antonio dos Santos Neto, na região de Santana, na zona norte de São Paulo.



Quatro dias depois, também na zona norte, quatro pessoas morreram por não conseguirem escapar das chamas em um incêndio que aconteceu em uma favela na Vila Brasilândia.



Algumas das causas apontadas para os casos são ligações de energia elétrica irregulares e bitucas de cigarro jogadas no chão ou próximas a matas que estão secas pela baixa incidência de chuvas neste mês.