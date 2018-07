Fisco paulista apura sonegação de R$ 80 milhões em ICMS

A medida causa prejuízo, porque não há recolhimento do ICMS por substituição tributária; e existe o recolhimento menor pela utilização da alíquota de 4% (no caso de mercadorias importadas) ou de 7%, nas saídas para o Estado de Goiás, ao invés dos 18% das operações internas (ou 25% no caso das bebidas quentes).



A operação acontece simultaneamente em cinco pontos do estado: capital; em três cidades da Grande São Paulo (Cajamar, São Bernardo e São Caetano); Jardinópolis, no interior, e também em seis endereços goianos.



A Fazenda informou que agentes fiscais de rendas "coletarão documentos e arquivos digitais para ampliar o conjunto probatório e possibilitar a cobrança do imposto contra os reais beneficiários da fraudes".



Somente após o fim da ação será possível saber a real extensão do esquema fraudulento e dos prejuízos causados.



"Confirmada a simulação e a inexistência dos pontos comerciais em Goiás, uma segunda etapa da 'Embriaguez' será deflagrada. Nessa, a verificação será em todos os estabelecimentos paulistas que destinaram mercadorias para as instalações goianas, independentemente do setor envolvido", afirmou o fisco.

A Secretaria Estadual da Fazenda apura nesta terça-feira (24) a sonegação de cerca de R$ 80 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no setor de bebidas em cinco cidades do Estado de São Paulo.A chamada, operação Embriaguez, investiga um esquema montado para burlar a legislação. De acordo com o fisco paulista, empresas de fachada foram criadas exclusivamente para simular a transferência de mercadorias para Goiás e sua volta para estabelecimentos paulistas sem o correto pagamento do imposto."A suspeita da Fazenda é de que as mercadorias estariam indo e voltando de Goiás apenas documentalmente, quando na realidade as operações estariam acontecendo fisicamente dentro de São Paulo", informou em nota.