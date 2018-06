Fisco faz operação contra empresa de cigarros

Medida combate a suspeita de esquema de fraude em cinco cidades paulistas

A Secretaria Estadual da Fazenda faz operação nesta segunda-feira (18) contra uma empresa do setor de cigarros. O Fisco suspeita que um esquema de fraude da companhia tenha causado um prejuízo que pode chegar a R$ 60 milhões aos cofres paulistas desde 2016.



A ação prevê o cumprimento de mandados em cinco cidades paulistas: São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e Presidente Prudente. Entre os itens apreendidos estão, mercadorias e documentos.



O nome da empresa envolvida não foi divulgado. Porém a administração disse que se as fraudes forem confirmadas, a companhia pode ser autuada pelas infrações.



A Secretaria da Fazendo informou que a distribuição das mercadorias eram feitas de uma maneira que deixasse de recolher o imposto correspondente a São Paulo. "As dificuldades logísticas levantaram suspeita de que possivelmente a venda não se realize conforme declarado nos documentos fiscais emitidos", afirmou a secretaria.