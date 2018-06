Fiscalização vê irregularidade em 35% dos postos de combustível vistoriados

Os postos com irregularidades terão 10 dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.



Vistoria



De acordo com o Ipem, de janeiro até maio de 2018, foram fiscalizados 3.835 postos de combustíveis no Estado de São Paulo. Das 44.992 bombas de combustíveis verificadas, 2.737 foram reprovadas.



A instituição informou que integrou-se à ação do governo do Estado, denominada "De Olho na Bomba", que visa o combate de fraudes em combustíveis e a sonegação fiscal. "Quando encontradas fraudes nas bombas de combustíveis, o material coletado é periciado em laboratório do instituto com emissão de laudo", informou o Ipem em nota.



Além de autuar o estabelecimento, o órgão apura a responsabilidade da oficina encarregada da manutenção das bombas de combustíveis. Caso seja comprovada a participação da oficina na fraude, é revogada sua autorização de manutenção de bombas de combustíveis.

Uma fiscalização realizada em postos de combustível de São Paulo encontrou irregularidade em 35,2% dos estabelecimentos avaliados. A ação do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) aconteceu em conjunto com o Procon e a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).De acordo com balanço, ao todo, foram analisados 17 postos e em seis deles havia irregularidades. Enquanto que das 283 bombas fiscalizadas, 23 foram reprovadas (8%).Também foram apreendidas sete placas das bombas de combustíveis e dois pulsers para análise em laboratório com indícios de fraude.Dos postos com problemas, quatro deles estão localizados na zona leste, um na zona norte e um na região central do município. Confira aqui a lista completa dos postos vistoriados.