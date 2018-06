Férias escolares da rede estadual começam nesta quinta-feira

Recesso para os 3,7 milhões alunos termina no dia 30 de julho

As férias escolares para os 3,7 milhões de estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo começam nesta quinta-feira (28) e seguem até o dia 30 de julho.



A data é a mesma em todas as 5 mil unidades de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos do estado.



De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, durante o período, o programa Escola da Família também entra em recesso até 21 de julho.



Matrículas



Os interessados em ingressar na rede estadual deverão efetuar a matrícula durante o mês de julho. "Para fazer o cadastro basta se dirigir à unidade de ensino mais próxima de casa ou do trabalho e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência", informou a administração.