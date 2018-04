Feirão da Caixa vai oferecer 202,7 mil imóveis; veja calendário

Os interessados devem levar um documento de identidade (CPF), comprovante de renda e de endereço.





Segundo a Caixa, a aprovação do crédito durante o feirão será baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.

A Caixa lembra que no site do banco os interessados em adquirir um imóvel podem fazer simulações e acessar informações sobre o uso do FGTS no financiamento imobiliário e a documentação necessária.



Em caso de dúvida, a Caixa oferece ainda o telefone 0800 726 0101.



A Caixa anunciou no último dia 16 a redução dos juros para a compra de casa própria o aumento do limite a ser financiado em caso de imóveis usados