Feira gratuita de profissões acontece neste fim de semana em SP

A 19ª edição da Uniexpo São Paulo (Exposição Teenager de Universidades e Profissões) acontece neste sábado (5) no Colégio Marista Gloria, no bairro do Cambuci, em São Paulo. A feira traz informações sobre diferentes profissões existentes no mercado de trabalho.



O evento tem entrada gratuita e os interessados devem se inscrever neste link. No local, os participantes recebem informações sobre o funcionamento dos cursos superiores, como a matriz curricular, o sistema de avaliação da universidade, a metodologia de ensino e o dia a dia da profissão. O visitante também encontrará um plantão de dúvidas para esclarecimentos, palestras, workshops e teste de orientação profissional.

"Hoje, são oferecidos mais de 150 cursos em nível superior. E se falarmos em ocupações profissionais, esse número ultrapassa os 1500. São muitas opções! Os estudantes precisam dessa troca para uma escolha consciente", afirma Tadeu Patané, organizador do evento.



Para conversar com os estudantes e tirar suas dúvidas, o psicoterapeuta Leo Fraiman, Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela USP, fará a palestra "Escolha Profissional e as Grandes Tendências para o futuro". E também apresentará, em palestra exclusiva para pais e educadores, "O Impacto da Inteligência Artificial nas Profissões e as Grandes Tendências para o futuro".



UNIEXPO SÃO PAULO 2018 – 19ª Exposição Teenager de Universidades e Profissões

EVENTO GRATUITO

Data: 05 de maio – Sábado

Horário: 11h às 16h30.

Local: Colégio Marista Glória

Rua Justo Azambuja, 267 – Cambuci – São Paulo / SP