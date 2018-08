Fechamento de usina de asfalto da Barra Funda é adiado

Apesar do prazo de transferência da indústria ter acabado, ela continuou funcionando no local. Em fevereiro, chegou a ser fechada mas voltou a funcionar após acordo com o MP.



Caso haja descumprimento do novo prazo, a Prefeitura está sujeita ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil.



A administração de Bruno Covas se comprometeu a retirar todo o material e equipamento existentes no espaço da usina no prazo de 12 meses após o fechamento.

Um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura adiou mais uma vez o fechamento da usina de asfalto localizada na Barra Funda, na zona oeste da capital.A fabrica seria encerrada na última segunda (6), mas a prefeitura solicitou a prorrogação do prazo para o final do mês de setembro. Segundo a administração, o motivo é a "necessidade de aguardar o trâmite do pregão para aquisição de massa asfáltica e contratação de empresas de usinagem".A retirada da usina da região vem sendo discutida desde 2011 pois os vizinhos reclamam de problemas respiratórios e de sujera.