Fazenda apura fraude em postos de combustível

"Os estabelecimentos investigados são suspeitos de emitirem documentos fiscais que não correspondem a operações reais", informou a secretaria em nota.



A Secretaria da Fazenda explicou que a ação tem o objetivo verificar a regularidade cadastral dos estabelecimentos. Nas pesquisas efetuadas pela pasta há postos que sequer dispõem de tanque de armazenamento de óleo diesel.



"Ao final dos trabalhos e, se confirmados os indícios de simulação apontados, os estabelecimentos serão objeto de um Procedimento Administrativo de Cassação de maneira a impedir em definitivo seu funcionamento", explicou a administração.



O governo estima que para a recuperação dos valores sonegados será necessária uma nova etapa da operação.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo faz nesta quinta-feira (5) uma ação contra fraude em postos de combustível. A chamada operação "Combustão" acontece simultaneamente em 49 municípios e apura a simulação de venda de óleo diesel para o abatimento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).De acordo com o Governo do Estado, são vistoriados 90 postos com indícios de fraude. O esquema pode ter causado prejuízo de cerca de R$ 200 milhões aos cofres estaduais em quatro anos.