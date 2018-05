Fatec abre curso de Design de Mídias Digitais

Primeira turma terá início em agosto e duração de três anos, inscrições para o processo seletivo ocorrerão até o dia 8 de junho

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) Barueri, na Grande São Paulo, abriu inscrições na terça-feira (8) para o curso de graduação em Design de Mídias Digitais. Este é o primeiro curso na área aberto em uma unidade da faculdade estadual.



O objetivo da iniciativa é formar o profissional da era Business 4.0 (Inteligente, Agile, Automatizado e na Nuvem). Os alunos terão conhecimento em programação, marketing digital, desenvolvimento de sistemas multimídia e mídias digitais, segurança da informação e análise de dados, além de planejamento estratégico, pensamento crítico e gerenciamento de marcas.



O curso é gratuito e possui duração de três anos. A princípio será realizado apenas na unidade de Barueri e a primeira turma terá início em agosto de 2018.



As inscrições para o processo seletivo já começaram e podem ser feitas através do site da Fatec até o dia 8 de junho.



As provas serão realizadas no dia 1 de julho.