Fãs de K-pop torcem para o Brasil em fila de show que só acontece em agosto

Grupo acampa por show da banda Monsta X, que se apresenta no Espaço das Américas, em São Paulo

Nem as sucessivas vitórias do Brasil na Copa do Mundo fizeram com que alguns fãs de K-Pop saíssem do seu acampamento da rua Tagipuru, na zona oeste de São Paulo. Ansiosos pelo show da banda Monsta X, que vem ao Brasil no dia 12 de agosto, os jovens, no entanto, também passaram momentos de agonia durante a partida desta segunda-feira (2) entre Brasil e México.



"Eu amo Copa do Mundo, já surtei aqui. Semana passada a gente assistiu por um mini-celular. Hoje a gente estava sem nada e ouvimos o jogo pelos gritos da vizinhança. Estamos aqui desde o dia 30 de abril. O K-pop é uma experiencia que mudou a minha vida, conheci gente, passei a me aceitar. As musicas fizeram a diferença" diz Theodor Mariano, 18, que acampa pela primeira vez na porta de um show. Na sua companhia está a universitária Larinessa Ferrarezi, 21, que já acampo seis vezes.



"Dá para torcer, dá para escutar vuvuzela na rua, que está mais movimentada. Como fazemos uma rotina de revezamento, dá para o pessoal que gosta ir para algum lugar assistir. Mas na sexta-feira (6) vou trazer um rádio para a gente escutar", afirma Larinessa sobre a próxima partida da Seleção Brasileira.



Na barraca ao lado, três fãs do ex-One Direction Niall Horan, que se apresenta no mesmo local na próxima terça-feira (10), também encontraram forma de não perder as partidas do Mundial.



"A gente reveza para assistir. Enquanto uma fica aqui, outra vai em algum lugar ver. Mas se tivesse que escolher, escolheria a fila. Vale a pena porque paguei R$ 705 no ingresso, não vou pagar esse preço para não ficar na grade", conta Mayara Freitas. Segundo a estudante, que já concluiu o Ensino Médio, toda a espera vale a pena no final. "Eu já terminei a escola, deveria estar estudando para o Enem e para o vestibular mas estou aqui. Prioridades, né?", ri.