Faria Lima terá escultura de baleia em tamanho real

Uma escultura espelhada em formato de baleia, em tamanho real, passará a habitar a esquina da avenida Faria Lima com a rua Leopoldo Couto de Magalhães a partir de dezembro de 2019.





.



O projeto faz parte de uma praça de oito mil metros quadrados assinada pelo paisagista norte-americano Tom Balsey, que será inaugurada como parte de uma torre comercial da FLPP (Faria Lima Prime Properties)

"Assim como as baleias, São Paulo é gigante e precisa ser preservada e protegida. Como a baleia mítica de Jonas, São Paulo tem em seu ventre de caos a superação e vitória frente ao descaso, incompreensão e incompetência", afirma a empresa em seu site.





A escultura é inspirada no Cloud Gate, a escultura em formato de feijão criada por Anish Kapoor que virou símbolo de Chicago, nos Estados Unidos.

Em julho desse ano, será enterrada no local uma cápsula do tempo com objetos da atualidade, cartas e mensagens escritas pela população para serem entregues aos seus destinatários a partir de 25 de janeiro de 2050.



Quem quiser deixar sua mensagem para o futuro pode se cadastrar no site.