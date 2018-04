Falta de energia fecha linha 1-Azul do Metrô

Interrupção dos serviços reduz a velocidade nos trens das linhas 3-Vermelha e 2-Verde

Uma falha de energia fechou a linha 1-Azul do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), na manhã desta terça-feira (23). A companhia informou que todas as estações começaram a ser esvaziadas às 9h40 "por questões de segurança".



Inicialmente, a circulação de trens foi paralisada em nove estações, entre a Luz e a Vila Mariana, porém, minutos depois o Metrô optou por fechar toda a linha.



A companhia informou também que a velocidade dos trens está reduzida nas linhas 3-Vermelha e 2-Verde por medida de segurança.



Foram acionados os ônibus do sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) para atender os usuários. Entretanto, o Metrô indica que os passageiros busquem caminhos alternativos.



Em nota, a companhia disse que está trabalhando para a manutenção do sistema, mas que ainda não há previsão de normalização do serviço.