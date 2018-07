Falha faz 20% dos voos atrasarem em Congonhas

Entre 11h e meio dia desta sexta-feira, 12 decolagens não deverão sair nos horários programados

Uma falha técnica no aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, causou o atraso de 20% de todos os voos programados para acontecer entre a 0h e a 12h desta sexta-feira (20).



De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), um problema em um dos radar suspendeu os voos entre 10h46 e 11h32.



Dados da empresa apontam que dos 110 voos programados para acontecer entre às 0h e o meio dia desta sexta, 21 foram atrasados e dois precisaram ser cancelados.



Entretanto, a informação é de que as decolagens começaram a ser normalizadas pouco antes do meio dia.