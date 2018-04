Falha atinge Metrô de São Paulo no dia em que completa 50 anos

Companhia foi fundada em 24 de abril de 1968, mas trens só começaram a operar em 14 de setembro de 1974

Uma paralisação atingiu toda a linha 1-Azul do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), na manhã desta terça-feira (23), dia em que a companhia completa 50 anos desde sua inauguração.



Fundada em 24 de abril de 1968, a empresa que administra o sistema tem capital misto, mas tem a maior parte de seu controle acionário associada ao Governo do Estado de São Paulo e é subordinada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos.



Apesar de ter sido criada há 50 anos, os trens só começaram a operar nas estações no dia 14 de setembro de 1974.



O Metrô de São Paulo é o mais movimentado do Brasil e conta com pouco mais de 89 km de ferrovia dividida em cinco linhas (sendo uma de monotrilho) com 70 estações em operação.