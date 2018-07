Faixa na fachada do Masp questiona história da arte: 'Onde estão os negros?'

Coletivo Frente 3 de Fevereiro idealizou obra e contou com apoio da instituição da avenida Paulista

A fachada do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista, centro de São Paulo, amanheceu nesta terça-feira (24) com uma faixa onde se lê: "Onde estão os negros?". A ação foi promovida pela própria instituição como parte da exposição "Histórias afro-atlânticas", em cartaz tanto no museu quanto no Instituto Tomie Othake, na zona oeste.



A faixa foi produzida pelos integrantes do coletivo Frente 3 de Fevereiro e será exposta até o dia 29 de julho. A intenção do grupo é investigar "as raízes do preconceito racial no Brasil e promover ações para colocar o tema em debate".



Histórias afro-atlânticas apresenta uma seleção de 450 trabalhos de 214 artistas, do século 16 ao 21, em torno dos "fluxos e refluxos" entre África, Américas, Caribe e Europa.



"A exposição não se propõe a esgotar um assunto tão extenso e complexo, mas antes a incitar novos debates e questionamentos, para que as histórias afro-atlânticas sejam reconsideradas, revistas e reescritas", diz a nota do Masp.