Fábrica de pneus pega fogo perto do aeroporto

Incêndio não interfere pouso e decolagens das aeronaves

Uma pilha de pneus pegou fogo na manhã desta sexta-feira (13) em Guarulhos, na Grande São Paulo. A fábrica que abrigava o material fica próxima ao Aeroporto Internacional, entretanto, a fumaça causada pelo incêndio não interferiu em alteração de voos.



A GRU Airport, que administra o terminal, disse que o incidente não atrapalha os pousos ou decolagens das aeronaves.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 viaturas foram deslocadas para o local. Não há registro de feridos e as chamas já foram controladas.



Os pneus estavam em uma área externa do galpão, mas ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.