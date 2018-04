Explosão em posto de combustível deixa quatro feridos

Incidente aconteceu na zona norte de São Paulo

Uma explosão na área de troca de óleo de um posto de combustível na av. Imirim, no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo na manhã desta segunda-feira (17) deixou quatro pessoas feridas. O incidente destruiu a loja de conveniência do estabelecimento.



O Corpo de Bombeiros resgatou três vítimas e uma delas foi socorrida pelo Samu. Um dos feridos foi encaminhado para o Hospital São Paolo, em Santana, consciente, mas com uma contusão no joelho.



Não há informações sobre o estado de saúde dos demais, apenas que todos foram levados para hospitais da região.



Os bombeiros informaram que não há novos riscos de explosão. Pelo menos 18 imóveis sofreram danos, dois deles passarão por avaliação para saber se haverá necessidade de interdição.



Ainda não se sabe o que teria causado o incidente.



O posto de combustível tem identificação da rede Ale. Procurada pela reportegam, a Alesat, distribuidora de combustíveis responsável pela marca, informou que o estabelecimento não faz parte da rede desde dezembro de 2017. "A revenda, atualmente, é bandeira branca (tipo de posto que não mantém contrato com distribuidora)", disse em nota.



A CET (Companhia de Engenharia de tráfego) bloqueiou a av. Imirim nos dois sentidos, entre as avenidas Direitos Humanos e Eng. Caetano Alvares.



Os alunos e funcionários da Escola Estadual Joaquim Leme do Prado, que fica ao lado do posto que explodiu, precisaram deixar o local.