Executivos da Philips são alvo de mandados da PF

A ação faz parte da Operação Ressonância, que surgiu com elementos colhidos na Operação Fratura Exposta. Ao todo, 180 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de prisão temporária e 43 mandados de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 7° Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e também foi determinada a intimação de um ex -secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, informou a PF.



A primeira fase da Operação Fratura Exposta, deflagrada em abril de 2017, teve como resultado as prisões de Sérgio Côrtes, ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, e os executivos Miguel Iskin e Gustavo Estellita.



Em dezembro do mesmo ano, Iskin e Estellita foram soltos a pedidos do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, que também determinou a soltura de Côrtes, em fevereiro de 2018.



Na ação desta quarta-feira (4), são investigadas 37 empresas e os crimes de formação de cartel, corrupção, fraude em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro.