Ex-reitor da USP assume Secretaria de Saúde do Estado

O ex-reitor da USP (Universidade de São Paulo) Marco Antonio Zago é o novo secretário de Saúde em substituição de David Uip, que deixou o cargo para reassumir a diretoria-geral da Faculdade de Medicina do ABC.

Médico e cientista, Zago foi professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), pró-reitor de Pesquisa e reitor da Universidade de São Paulo (USP). É membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



Ele saiu do cargo na USP no início do ano e deu lugar para o engenheiro civil Vahan Agopyan.